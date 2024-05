Y fueron salvados

Hemos visto la crónica de la muerte de un gobernante a bordo de un helicóptero. Esto ha fluido en las redes como ocurre con muchas noticias. Le citaba a alguien lo que ocurrió con Balaguer cuando su helicóptero cayó hará ya muchos años.

El helicóptero cayó en Azerbaiyán Oriental y llevaba a bordo al presidente de Irán Ebrahim Raisi y a su ministro de Relaciones Exteriores.

Surgen noticias que nos hablan de cómo se modernizan las líneas aéreas. Incorporan nuevos aviones, al tiempo que sabemos cómo aterrizan algunos de una manera complicada en pistas atestadas.

Guardando las distancias, digamos que manejar un avión se parece mucho a manejar un gobierno. Con recomendación de los funcionarios o sin ella, tienes que tomar medidas de un momento a otro. Pero vayamos más lejos: ¿se parece el arte de gobernar al arte del Dolce Far Niente italiano?

En los restaurantes locales, podemos ver a viajeros que descansan sentados en una mesa. ¿Qué hacen sino estar allí sin hacer nada, en un estado perfecto de quietud y contemplación? Como dicen los gurús, para entrar en el estado conocido como Nirvana, se necesita muchos años de meditación y fe en lo que haces.

En su libro, Elizabeth Gilbert nos hace la historia de la transformación de un personaje que nos invita a conocer la manera en que se cambia en la vida. Entre otros asuntos, la autora nos dice cómo esa transformación se lleva a cabo. En el texto, vemos la interacción de personajes entrañables.

Si seguimos con la metáfora llegaremos a otras conclusiones: para tomar decisiones se requiere de cierta frialdad. Como los gobernantes saben unos más que otros, podríamos decir que la palabra es paciencia. En el libro de Gilbert, que ha sido llevado al cine (y que puedes ver en Netflix), se trata todo de una crónica de esa transformación que lleva a la protagonista a caminar por nuevos senderos en otros países: Italia, Indonesia, India.

Si vamos a ver, mucha gente quiere quedarse en el sitio visitado. La frase de Lao Tsé nos parece única: "sin moverte viajarás, podrás ver el mundo todo sin moverte de tu casa". Como notarán algunos, la frase de este filósofo chino (puede haber vivido en el siglo IV a. C durante el periodo de las Cien Escuelas de Pensamiento y de los Reinos Combatientes), tiene mucha aplicación en este momento. Como intentando descifrar el mundo que vieron los escolásticos y los estructuralistas, la población busca alguna explicación a sus circunstancias políticas, sociales y económicas.

Cuando cayó Balaguer en su helicóptero, cuentan las crónicas que tomaron una carrera (un taxi de la época), para llegar a la capital donde el nonagenario caudillo se dirigió a toda la población desde Radio Televisión Dominicana. Dijo sin sofisma que había sido salvado por la Virgen de la Altagracia, lo que en sus libros está descrito como un milagro de la Divina Providencia. Esto hay que tenerlo claro: Balaguer era creyente sino no hubiera hablado de la Virgen de la Altagracia. Para decirlo de otra manera, alguno podrá argumentar que el doctor de la Máximo Gómez solo creía en sí mismo y en su sed irrefrenable de poder.

Porque todo fue rápido y estaba algo ocupado, no pude conocer a Elizabeth Gilbert cuando vino al país hará unos años. Dio una conferencia a la que fueron muchos de sus admiradores. No había leído yo entonces su libro que me recomendaron luego. La película la vi después con la actuación de Julia Roberts. Como dirían los lectores de los clásicos, tenemos que tener en cuenta algo que sucede con las grandes obras literarias: se te quedan pegadas a la memoria. Tengo para mí que el libro es mejor que la película, o que la película agrega al libro de una manera elocuente.

Para ejemplificar lo que dijimos más arriba sobre el estado contemplativo de algunos turistas, daré una muestra que tiene que ver con las redes sociales porque allí fue donde encontré el video de un veterano del Golfo Pérsico que vino al país. Mirando a la cámara, el veterano no teme anunciar al mundo que vivir en República Dominicana es un placer. Hace un cálculo sobre el dinero que maneja para pagar su renta y especifica que aquí le sale más barato con un apartamento que es mejor al que tenía en los Estados Unidos. También habla de su PTS (síndrome postraumático de los que fueron a la guerra), y dice que en el Este hay clínicas donde se atienden todo tipo de situaciones. Hace un cálculo rápido del dinero y nos deja con la sensación de que saben administrarlo. Al parecer, ha viajado a otras partes, pero queda claro que vivir aquí en el Este le representa una de sus mayores felicidades.

El libro de Gilbert, quien fuera nombrada en el 2008 como uno de los cien personajes más influyentes del mundo según la revista Time, puede aguantar varias lecturas. En el análisis profundo del texto, uno se queda con la sensación de que esto no es light, sino todo lo contrario. Solo hay que ver el manejo de los personajes, la historia que cuenta y la manera en que nos va llevando por una transformación personal que no sabemos si existe en Comprometida, su libro del 2010 que no he leído.

Con su libro de cuentos Pilgrims, Elizabeth fue finalista del Premio Pen-Hemingway. Como es evidente, su libro que fue un éxito de ventas en el mundo entero y es la base para la constitución de un gran grupo de admiradores que la quieren ahora en sus nuevas aventuras narrativas. Según palabras del New York Times Book Review, "la prosa de Gilbert es una mezcla de inteligencia, sagacidad y exuberancia coloquial que resulta irresistible". Según Anne Lammot, "es un libro maravilloso, brillante, pleno de búsqueda espiritual".

Viviendo en el paraíso, el veterano tiene claro que continuará en la isla de Santo Domingo. No es extraño para el lector que cada día República Dominicana esté más de moda. En un proceso guiado por los funcionarios y un dinámico sector privado, se ha hecho un gran esfuerzo para dar a conocer el país y ya tenemos una marca que algunos dirán va más allá de la simple playa: ahora se necesita más que una sonrisa, un gran servicio, sobre todo por la enorme competencia que tenemos.

Como saben los lectores estratégicos, en libros como los de Elizabeth se nos da un pie de amigo para narrar otras historias que tienen que ver con las vivencias que se experimentan en enclaves turísticos importantes. La narrativa tiene que ver con las experiencias personales que si vamos a ver, la tienen una gran cantidad de personas que nos visitan para ir a la costa.

Como dicen los números, hay una gran mayoría de dominicanos que ha ido a las playas dominicanas, para decirlo más llano: se han visitado los resorts. Para bien de sus amigos, el veterano parece querer emitir un mensaje: quiere que sus compañeros vengan, pero esto ya se da y el cálculo nos parece estratosférico: 20,000 veteranos que podemos conocer cuándo vamos a los enclaves. Es una cifra asombrosa, no cabe dudas.

Para los viajeros continuos, está claro que lo que se dice sobre la modernización de los aviones, es algo que preocupa. Es cierto también que hemos dado en el clavo: gobernar un país, se parece mucho a ser un piloto que busca los mejores destinos. Como en la novela de Elizabeth, se viaja para conocer algo y alguien podrá decir que se descubre uno mismo.

Como dirían los libros de algunos iniciados, otros dirán que lo mejor de todo es tener en cuenta que puedes meditar donde quiera que estés: una montaña o la playa. Como en el caso de otros países, la magia de la República Dominicana es que tenemos muchos lugares que aún tenemos que conocer. Como dice el veterano, este país es muy cómodo. En su video, explica: great food, a la orilla del mar y todo a un costo manejable. Aprovechemos que estamos en una isla que tiene todo para hacer de la introspección otro viaje hacia el fondo de nosotros mismos, allí donde hay paz, luz y energía.