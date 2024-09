Parques para estar fit

Es casi madrugada cuando me pongo de pie y me dirijo hacia la calle. Pienso en los periódicos como otros piensan en el café mañanero. Todavía tengo en mente una conversación sobre la Curva de Laffer que tuve en un restaurant hace dos días.

De lo que todo el mundo habla es de la postura de Diosdado Cabello. Sus palabras han captado la atención de innumerables comentaristas dominicanos.

Como habrán sospechado los espectadores, eso de "agarrarnos en la bajadita" parece sacado de la canción de Gilberto Santa Rosa: aplicado a la política internacional me parece un desastre. El asunto del avión ha "quillado" a Maduro. En sus últimas apariciones públicas ha tronado contra nuestras autoridades.

Para descifrar el Cosmos, uno pudiera decir algo que tenga que ver con profundas cuestiones de geopolítica. Sin embargo, prefiero ir a ese lugar a la caza de un croissant que puedes encontrar en esta plaza a un buen precio.

En su versión cibernética, tengo la carta firmada por Aznar y una cantidad importante de expresidentes latinoamericanos. En el documento (que se esparció por las redes) se aclara mucho sobre la situación venezolana.

Para tener una opinión contextualizada, recomiendo seguir las cuentas de las principales periodistas venezolanas que escriben y transmiten desde el exilio. La carta está dirigida a Karim Khan, Fiscal ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

Valorando lo nacional, ya sabíamos que hay parques en Dominicana que te dan la sensación de estar en otra parte. Por qué este afán de comparación con otros lugares del mundo? El Mirador del Sur es cómodo para hacer una caminata o correr por intérvalos.

Este sitio, donde caminaba Balaguer a una avanzada edad, recibió el nombre de Avenida de la Salud. En las tardes, ciclistas y caminantes andan por esta arbolada zona que caminábamos de regreso de la Guácara Taína. Escuchamos una canción de Robert Smith (Close to me), mientras amenaza con llover en Santo Domingo, ciudad primada de América.

Las caminatas de Balaguer en este parque eran una suerte de espectáculo. Con su sombrero negro, el caudillo reformista era seguido por sus adláteres y también por la prensa.

Discípulo de Keynes (y de Friedman), la mayor parte del tiempo me la paso meditando en variables macroeconómicas. Esa amiga tiene claro qué hacer para duplicar sus ingresos. El tipo fitness tiene bien claro lo que le hemos explicado en una conversación rápida.

El libro del Dr Agatston (The South Beach Diet), tiene un color hermoso: un turquesa que recuerda el agua del mar cuando vas camino del aeropuerto. Medito en la experiencia de Boca Chica y cómo un autor dominicano puso allí a un personaje griego que se enamoró de una criolla despampanante. Hablaré luego sobre este libro.

En las mañanas, algunos intentan detener el tiempo: el Mirador es un sitio lleno de vida. Viene a mi el recuerdo de un video de redes sociales donde un cumpleaños termina en desastre por la mala costumbre de hacer tropezar la cara del celebrado con el cake.

Por recomendaciones médicas, una gran cantidad de personas ha llegado a la conclusión de que debe ejercitarse todos los días o al menos tres veces por semana. Es notorio que no sepamos lo que hacen algunos que viven en zonas alejadas de este pulmón de la ciudad. Las personas vienen aquí y pasan algunas horas.

Con una visión clara sobre lo fitness, un especialista en nutrición me da sus últimas advertencias. Ha firmado una especie de pacto con ciertas ideas que rinden fruto en la salud de mucha gente. Con ciertas derivaciones científicas, me explica lo que debo hacer para estar en forma. No le preguntaré si tiene algún tema con el Ingreso per Cápita que es lo que yo he estado estudiando. Se acerca más al tema de Bután por aquello de la FIB que permite que la gente sea feliz en ese país distante.

Sin necesidad de pagarle, me dice lo que tengo que comer y me hace una especie de admonición: compra esto y compra lo otro. La reunión comienza más tarde. Apresurados por una pertinaz llovizna, vemos que un grupo de personas llegan con un biscocho: se trata de un cumpleaños. En las primeras horas de la mañana, más al norte, algunos intentan hacer una serie de ejercicios que los mantendrán en forma. El uso del reloj es esencial para mi, le digo.

Con una aplicación diseñada para este asunto, calculo el tiempo que camino en esta zona y guardo en la memoria el tema de la carta que firmaron José María Aznar, Felipe González, Hipólito Mejía, Pastrana, Felipe Calderón, Mariano Rajoy y Mauricio Macri, entre otros. Ya hacía el norte otros llegarán con la intención de bailar zumba. Veo algunas jevitas que entran en el lugar con la intención de caminar un rato. Seria bueno entrevistarlas para saber cual es su opinión sobre este sitio arbolado.

Citadinos con clara conciencia de su entorno, mucha gente conoce el Jardín Botánico que creo que tuvo la participación del judoka Mamoro Matsunaga. Por allá por los años ochentas, cuando nos íbamos a examinar para la cinta amarilla alguien nos hizo el cuento: el hijo del judoka sufrió una fractura en una competición y tuvo que continuar con la pelea.

Con buena actitud para ejercitarse, esa pareja de señores mayores que son claramente orientales, avanzan con sus tennis puestos. Por los pequeños senderos, pasean a un perro de proporciones considerables. Salen a caminar todas las mañanas pero en otras ocasiones lo hacen en la tarde.

Como puede notarse en cualquier recorrido, en otros parques se da el mismo fenómeno: la gente se parquea y se prepara para caminar. Algunos han aclarado cómo se debe caminar para estar en mejor salud. Como ocurre con Diosdado, hay una profusa cantidad de información sobre fitness en toda la web.

Como todos los días, nadamos en información al tiempo que sabemos que queremos que se nos diga algo sobre el Ingreso per Cápita de todos los dominicanos.

En otro tema, 1929 es la fecha que me ronda: la gran depresión del 30 y los efectos que ha estudiado Andy Kessler, (antiguo columnista de Forbes), autor de How we got here: a slightly irreverent history of technology and markets.

Envuelto en una vorágine de estímulos, mi amigo me dice que estos polifenoles son muy saludables. Me ha hecho una lista para cuando vaya al súper. ¿Venezuela? Ya el sol saldrá!