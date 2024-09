Reses de la Era

En un artículo anterior mencioné que Trujillo tenía pleno conocimiento del presupuesto de la Nación. En una entrevista en la que Manuel de Moya Alonzo actúa como traductor, el mandatario habla del presupuesto con gran elocuencia y demuestra dominio sobre los números de años anteriores, afirmando que el cambio ha sido efectivo.

Algunos historiadores destacan reformas realizadas durante la Era de Trujillo, mientras que otros señalan medidas tomadas previamente (Cáceres, Vázquez). En varios libros se narra el proceso de intervención norteamericana en nuestra hacienda. Uno de esos textos, escrito por Manuel de J. Troncoso de la Concha, relata con claridad lo ocurrido en el país con el Modus Vivendi y la Convención Dominico-Americana de 1924.

A pesar del tamaño de la economía, existía una complejidad técnica que Trujillo debía comprender. Es notable que no se mencione a los asesores extranjeros, como sí ocurre en la fundación del Banco Central. Un problema grave era la deuda externa acumulada, ya que muchos aventureros habían prestado grandes sumas al gobierno dominicano, en condiciones poco favorables.

Algunos señalan que Trujillo tenía una obsesión por tomarse una foto con Roosevelt. No tenemos certeza de si logró su objetivo, pero es evidente que la independencia económica del país era un motivo de desvelo para él.

La economía dominicana venía arrastrando un estado de dependencia desde los tiempos de la dictadura de Ulises Hereaux, quien, tras una reunión financiera, comentó: "saben mucho, pero no entienden nada". Trujillo, aunque no debe ser comparado completamente con Pedro Santana, compartía actitudes similares hacia el poder. Años después, durante los gobiernos de Balaguer, se reinterpretó la figura de Santana, lo que generó debates entre los escritores dominicanos. Pedro Santana ha sido evaluado desde diferentes perspectivas ideológicas, mientras que Trujillo, alias Chapita, ha recibido tanto elogios como críticas.

En una famosa entrevista, Trujillo aparece junto a reses, algo que parece natural dado su interés por la ganadería. Sería interesante saber si Pedro Santana, con su vasta finca en el Seibo, tenía el mismo dominio en la crianza de ganado. Aunque Santana ha sido analizado por historiadores, aún falta información sobre su habilidad como ganadero.

En algún documento debe estar registrada la cifra del ganado de Hacienda María, lo que mostraría el fervor de Trujillo por la crianza, similar al de Santana. Este dato podría encontrarse en el Archivo General de la Nación, en una crónica periodística, y revelaría la magnitud del poder económico de Trujillo en una época en la que pocos empresarios poseían hatos tan grandes.

Muchos años antes, Pedro Santana dejó muchas responsabilidades para dedicarse a la ganadería. Trujillo también veía en la crianza de ganado una actividad crucial, aunque muchas reses de calidad eran obtenidas de campesinos que no podían negarse a entregarlas.

Como es sabido, en muchos hogares dominicanos se colocaba una placa que decía: "En esta casa, Trujillo es el jefe". No se sabe cuántos hogares tenían esa placa, pero es claro que fueron muchos. Tampoco se conserva evidencia de la opinión del propio Trujillo al respecto, y quienes escribieron sobre el tema, como Joaquín Balaguer, no mencionan qué pensaba sobre este fenómeno.

El avance económico del país durante esos años, con sus luces y sombras, ha quedado documentado. Trujillo se embarcó en la misión de mejorar la economía con gran empeño. Para el 30 de mayo de 1961, cuando fue asesinado, la economía dominicana estaba en una etapa interesante, habiendo saldado la deuda externa.

Hace algunos años cayó en mis manos un libro titulado "Pensamientos a Trujillo", una recopilación de elogios sobre su gobierno. El texto está lleno de alabanzas, similares a las del Foro Público. Es comprensible que Trujillo y su gobierno fueran admirados por muchos. Aunque el libro estaba repleto de apologías, ya no recuerdo su fecha exacta, pues lo he perdido con el tiempo. Sin embargo, no es exagerado decir que la adulación a la dictadura continuó después de su caída.

Es en este contexto cuando uno se da cuenta de que Trujillo tenía una visión clara de la economía del país. Mientras algunos críticos señalan que su dictadura instauró un régimen de terror, otros destacan sus logros económicos. En documentos importantes se describe cómo algunos personajes del gobierno estadounidense, como Ellis O. Briggs y Avra M. Warren, desempeñaron un papel clave en procesos económicos durante su gobierno.

Trujillo también participó en eventos internacionales significativos, como su visita a Franco en España, donde lució el famoso tricornio. En vídeos de la época, se percibe su gusto por lo teatral. Su habilidad para hablar sobre cifras económicas y dar su opinión sobre la situación en Estados Unidos es sorprendente. Se puede decir que no tenía pelos en la lengua.