Usted en Davos

"Cada generación, sin duda, se cree destinada a rehacer el mundo. La mía sabe, sin embargo, que no lo rehará. Pero su tarea quizás sea más grande. Consiste en impedir que el mundo se deshaga. " Albert Camus “

Usted entra en el gran salón. Aquí solo se ven empresarios. Minutos antes le han dicho que puede volver al hotel en cualquier momento. Ha pensado que este entorno no puede ser más lujoso y confortable. Le ataca un poco de hambre, pero no tiene intención de comer algo fabuloso mientras otros discuten cómo transformar el mundo.

Hipercronometrada la sesión por los medios, el tema que han elegido para esta conversación es algo sobre la Vida en la Era Inteligente. Le parece un buen tema: agarra usted su enorme cartera. En una vista panorámica observa a todas las personas en el salón.

Davos es una ciudad de diez mil habitantes, pero usted no cree que tendrá que vérselas con tumultos, manifestaciones de protesta o mítines pronaturaleza. No se trata de aquellos memorables tiempos de Greta Thunberg. Como en otras ocasiones, lo que a usted le interesa es la aventura.

Su amigo llega en el momento indicado. Le ha preguntado en tono de broma si ya llegaron los Illuminati. Al parecer, el grupo de empresarios tiene interés en participar de manera activa. Algunos japoneses observan un cuadro de los que le dan la bienvenida a todos. Piensa usted en pedirle algún autógrafo a algún millonario de una empresa tecnológica o, quizás, tomarse una foto con él.

Usted decide que ya es suficiente de disertaciones. Pretende llegar al hotel de lujo entre todos los avisos para quedarse un poco más. El mayordomo le dice que es bueno haberla visto de regreso. Recuerda usted que algunos dicen que solo en Dominicana se le dan saludos a la gente, pero aquí ha ocurrido. Los cigarros que usted ha traído para regalarlos al azar están en el hotel: no cree usted que serán necesarios. Todas las discusiones han sido extremadamente importantes.

Llega al hotel con el ánimo de vestirse para bajar al gran salón, donde le espera una estratégica serie de restaurantes suizos. No habrá aquí algo de lo que se le antoja: fetuccini a la putanesca, por ejemplo. Tampoco encontrará lo que hace una semana degustó en un espléndido restaurante de Santo Domingo: morcilla preparada con suma inteligencia, pero con un enorme sabor a curry.

Los debates le han parecido adecuados. Se decía en inglés que todo el universo al que estaban destinados los humanos debía pasar por decisiones inteligentes. Escucha decir a un empresario de Dubái que "las ciudades serán ciudades inteligentes, si no es que ya lo son".

El empresario de Dubái no tiene intenciones de ser presidente de ningún país. No cree en los Illuminati ni en personas con apariencia de reptil. Ahora usted piensa en el libro de David Icke y se da cuenta de que podría hacer un reportaje sobre todo esto. Hasta donde sabe, Icke no está en el lugar para discutir el verdadero mundo que manejamos hoy.

El famoso e histórico libro de David (que leímos alguna vez) no se vende en las esquinas que usted transita para llegar al hotel. Aunque no se discutirá en Davos, aprovechamos para decir que Icke argumenta que el universo está construido de energía "vibracional" y dimensiones infinitas que comparten el mismo espacio.

No ha habido manifestaciones que defiendan los argumentos de Greta Thunberg, a quien usted no ha visto en el hotel, en alguna callejuela ni en las apariciones públicas. La reunión en Davos tuvo lugar en el mismo momento de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos.

Todo esto se parece a algo que usted leyó de niña: Alicia en el País de las Maravillas. Le han hablado de un postre que es una delicia. Debe pedirlo al tiempo que agenda en su teléfono su próxima reunión. Es usted empresaria (algo así le parece fantástico) y se prepara para decidir cómo va a buscar otros viajeros para establecer relaciones de negocios.

Al cabo de un rato, se dirige al gran salón donde la reconocen. Debe usted llegar temprano. No emite respuesta alguna a los argumentos de los expositores. No hace ninguna pregunta. Retornará a Santo Domingo antes de que termine la reunión. Se toma un selfie en el área de reuniones. Los expositores se concentran en el tema con argumentos estadísticos.