Salarios mínimos e inflación

El salario mínimo del sector privado se estableció en RD 125.00 (USD 102.65) mensual en 1979, permaneciendo estático por cinco años. Para 1984 inicia la diferenciación por tamaños de empresa estableciéndose un diferencial del salario mínimo para las grandes y medianas empresas y el sector público un 17 % mayor que para las pequeñas empresas.

Sin embargo, para mediados de los años ochenta la devaluación había reducido el valor dolarizado del salario mínimo a USD 62.89. Para las empresas pequeñas se había reducido aún más.

Los aumentos de 1985 ampliaron el diferencial entre grandes y medianas empresas a 43 % más que las pequeñas empresas y luego a 56 % con los aumentos en 1987, 1988 y 1989 cuando se diferencia por primera a las empresas medianas de las grandes.

A pesar de estos aumentos, el salario dolarizado no recobró su nivel hasta 1991 cuando se legisló el equivalente a USD 114.91 para grandes empresas. Las zonas francas no recobraron su nivel salarial dolarizado hasta 1994 y las empresas medianas hasta 1995. El salario mínimo de las pequeñas empresas no recobró su nivel de 1979 hasta 1997, 18 años después. Es evidente que existió una gran deuda para con los asalariados en términos de capacidad de compra durante estos periodos.

A partir de 1999 el salario mínimo del sector público comenzó a descender mientras el resto de los salarios mínimos conservan su nivel dolarizado. En 2002 se inició una escala para los hoteles, bares y restaurantes levemente inferior al de las empresas de tamaño similar. Con la crisis bancaria de 2003-04, lamentablemente, los salarios volvieron a perder la mitad de su valor. Durante dos años, a comer arroz vacío.

La revaluación del peso lograda por la gestión de Valdez en el BCRD y los aumentos en noviembre 2004 y abril 2007 elevan nuevamente el valor real del salario mínimo. En 2008 se duplica el mínimo del sector público para asemejarlo al de las medianas empresas.

Sucesivos aumentos bienales a partir de 2009 elevaron los salarios mínimos a USD 325.62 para grandes empresas, ampliándose la diferenciación con las pequeñas empresas a un 64 % y un 86 % con respecto a las zonas francas para 2017.

Desde 2017, se verifica el siguiente patrón: entre el ultimo aumento y el mes antes del próximo aumento bienal el salario mínimo dolarizado tiende a perder un -7.5 % de su valor. El nuevo aumento incrementa su valor un 15 % promedio en relación con el último mes, resultando entre aumento y aumento un salto de un 7.5 % neto en promedio. Así, el salario mínimo va escalando y alcanzará en marzo su máximo histórico de USD 446.6 para grandes empresas, USD 409.4 para medianas y USD 274.3 para pequeñas. Esto duplica su valor nominal para 2011 y, descontando la inflación estadounidense, resulta en un poder de compra real aumentado en 41 %.

¿Será esto inflacionario?

No lo ha sido en el pasado. A pesar de aumentos entre 14 % y 24 % en los años 2015, 2017, 2019 y 2021, la inflación promedio para el periodo 2016-2024 fue de solo 4.39 %, incluyendo los efectos de la pandemia. Recaerá sobre la economía aumentar la oferta para suplir la demanda adicional, y al BCRD manejar los saldos monetarios, hechos que se han venido cumpliendo exitosamente. ¡Chapeau!