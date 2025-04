Macro in fabula

Mi amiga Samantha Clark desea entender temas como la inflación, el ahorro nacional y los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional. Me dice que ha leído las recomendaciones del Banco Mundial para mantener una economía sana y en evolución. Este documento es una página memorable que algunos economistas recuerdan y que algunos estudiantes reclaman como parte de su formación. Entre otros asuntos, le ha dejado claro que las medidas del Banco Central son un tema recurrente, pero Samantha, ajena a cualquier vínculo con la artista británica del Dance Pop Samantha Fox, busca más aclaraciones.

Me ha explicado que quiere entender cómo el país se inserta en el mundo. Considera que el derecho de preguntar se lo ha ganado por haber votado en las elecciones. Samantha sabe que alguien le ha explicado cómo se manejan las tasas en una economía. Con potencial de economista, comprende la tasa del dólar y la tasa de política monetaria del Banco Central de la República.

Nuestra teórica, que se ha leído algo de Umberto Eco, podría haber sido narrada por este escritor de manera práctica. Me dice que recuerda haberse sentado con un ejemplar de El Nombre de la Rosa mientras en las noticias se discutían algunas de las medidas de Ronald Reagan. Por ello sabe que fue en los años ochenta, cuando las teorías estaban desarrolladas y era necesario aquilatar lo que decían el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Me aclara que ahora tiene claro que su objetivo es diseccionar los documentos del FEM (Foro Económico Mundial), tarea que no es sencilla, pues lo escrito allí se asemeja a un laberinto.

Mientras escuchamos una noticia sobre el gol de Messi y su recuperación en el Inter de Miami, Clark reflexiona que somos un país especial, diferente a Venezuela, Brasil o Argentina. Alguien le ha comentado que tenemos suerte de no enfrentar los problemas de estos países. Argentina anunció un acuerdo con el Fondo por 20,000 millones de dólares, y nuestra amiga se pregunta cuánto tiempo tardará la hermana nación en saldar su deuda. La frase de Milei, "no hay plata", la ha escuchado en un meme que sus amigos comparten en redes sociales. Sin embargo, sus amigos no le han hablado sobre la inflación, y ella se cuestiona si ha notado aumentos en los precios.

Espía de lo que ocurre, Clark tiene una clara fijación en los asuntos económicos, tanto macroeconómicos como microeconómicos. Me dice que piensa en la década de los setenta, específicamente en 1978, cuando ocurrió la Crisis del Petróleo. Lee que los países tuvieron que enfrentar medidas en las empresas productoras. Se pregunta sobre el costo de los combustibles y, de manera tangencial, reflexiona sobre la situación en Gaza y los hutíes. También considera las medidas económicas de Trump, como la imposición de aranceles, lo que le lleva a pensar que este mundo no es tan fácil de vivir. Entiende que su interés radica en saber qué planea Donald Trump. Según las últimas noticias, los países que compramos petróleo a Venezuela enfrentaremos aranceles del 25 %.

—Diseccionemos ideológicamente al Banco Central —me dice Samantha—. Habrá que pensar a qué escuela pertenecen las medidas tomadas en los últimos meses.

—Claro, es cuestión de ver si tienen un alto peso decimonónico, esto es, del siglo XIX. Los intérpretes nos dirán que hay una política monetaria restrictiva.

—Hacemos política monetaria, algo que no hacen los países europeos dentro del Euro.

—La política del Banco Central ha sido efectiva en los últimos meses. Tenemos una inflación controlada y eso es lo que importa. Hay que tenerle un radar a los precios.

Samantha intenta comprender qué decía un economista lejano sobre estos temas. Reflexiona sobre el déficit fiscal y el anuncio de superávit en la economía de Caputo, el ministro de Milei.

Finalmente, se da cuenta de que nuestro país, ubicado en el mismo trayecto del sol como escribió Pedro Mir, tiene claridad en sus acciones y cuenta con un Valdez Albizu al que habrá que agradecerle mucho. Piensa que las bombas lacrimógenas lanzadas en Friusa eran previsibles. Mientras tanto, ya lejos de las palabras de Clark y sus dudas, mi amiga D me espeta una señal:

—No te vi en Friusa —me dice.

—No es nada extraño —le respondo.

Así concluye nuestra conversación en una tarde lluviosa en Santo Domingo.