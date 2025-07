El otro holocausto

Envueltos en mantas blancas, se exhibieron los cadáveres de los niños Amir, Rateb, Karim y Osama en un sector poblacional de Gaza bombardeado por el Ejército de Israel. Fueron las imágenes más recientes de la familia Azzam, cuyo único delito fue ser palestinos.

La triste escena del padre acostado al lado de los cuatro cadáveres de sus pequeños dio la vuelta al mundo. pero ocurre que los líderes mundiales—con raras excepciones—parecen no inmutarse ante un genocidio que solo puede compararse con los llevados a cabo por el nazismo en los campos de concentración.

Si, los judíos, fue el pueblo que llevó la peor parte en la persecución hitleriana contra razas y personas consideradas inferiores. Porque también fueron perseguidos los Testigos de Jehová, los gitanos romaníes, los comunistas y los socialdemócratas. La forma en que operaban los campos de exterminio guarda poca diferencia con lo que hace el Ejército de Israel, que ha convertido a Gaza en un cementerio a cielo abierto.

Cuando el mundo posó sus ojos en aquellos enclaves de tortura y muerte, luego de la entrada de las tropas Aliadas, quedó perplejo por el horror desatado contra niños, mujeres, ancianos y hombres adultos en aquella cacería humana nazista.

Dachau, Auschwitz, Belzec, Sobibor y Treblinka fueron convertidos en campos de exterminio, donde los nazis encerraron a millones de personas para ser borradas de la faz de la tierra, solo porque un hombre, aquel que se creyó predestinado por encima del bien y del mal, ordenó fueran rociados con gas en cámara cerradas, construidas con ese propósito.

Nadie se imaginaba que tanto odio podía descargarse contra seres humanos, entre los cuales había homosexuales, discapacitados y grupos de población eslava. Cuando se creía que aquella barbarie no se repetiría. nos preguntamos:

¿Cuál es la diferencia entre aquel holocaustao y el que se registra en Gaza y zonas de Cisjordania donde viven los palestinos?

La diferencia entre aquel genocidido y el que lleva a cabo el Ejército de Benjamin Netanyahu es que el perpetrado por Hitler se hizo en campos de concentración cerrados, oculto a la vista de la opinión pública mundial. El genocidio de Gaza se hace no solo con la anuencia de potencias mundiales de occidente que fueron también víctimas de Hitler, sino con su apoyo militar y económico a ojos de todos. Y es perpetrado por una cúpula sionista, cuya ideología y objetivos hay que separarlos del pueblo de Israel, también secuestrado, que sufre la barbarie porque sabe lo que es ser perseguido.

El sionismo no es sinónimo de israelí. El sionismo es una ideología política que bajo el alegato de un Estado soberano–al que tienen derecho los israelíes—se apropió del concepto judío para justificar todo su accionar político contra los palestinos. Surgido como respuesta ante el antisemitismo en Europa, el sionismo tiene otros propósitos distintos, y hay que saber distinguir que no son los objetivos de los judíos. Ser judío no necesariamente es ser sionista.

El judaísmo es una identidad étnico-religiosa, que se puede adquirir por religión o por nacimiento (jus sanguini). El pueblo judío está disperso por todo el planeta. Hay judíos en Estados Unidos, en Argentina, en República Dominicana, en Francia, en fin, ser judío no implica adoptar las políticas e idología sionista. Hay judíos antisionistas y no todos los sionistas son judíos.

Es tras la creación del Estado de Israel, en 1948, que el sionismo evolucionó. No se puede endilgar a los judíos la responsabilidad de la comisión de más de 58 mil víctimas en Gaza. Es la cúpula sionista encabezada por Netanyahu que carga con el fardo de la sangre de niños, mujeres, hombres y ancianos bombardeados a diario solo por ser palestinos. La afrenta de Hamas del 7 de octubre, no justifica esto. Hay que parar ese holocausto