Qué cosa tan rara la muerte

La muerte no da miedo, da rareza. ( FUENTE EXTERNA )

A uno o dos de los que se quedan los deja inconformes, confundidos, culpables. A tres o cuatro, serenos, satisfechos, agradecidos.

Sentimientos que, si se pudieran desplegar al tamaño exacto de la Tierra, terminarían arropados por un tsunami de dolor.

Sabía que la realidad no me golpearía en mayo de 2019, a las 5:00 p. m. saliendo de clase cuando recibí el mensaje de tu partida.

Continué la conversación con el profesor, lo escuché cuanto fue necesario, fui al hospital y agotamos trámite tras trámite. Moriste, abuelita.

Documentos, facturas, funeraria, dinero, abrazos, hospital, coronas, viajes, llantos, palabras, diligencias y negro. Negro en la mente aturdida, en el corazón roto y en la ropa que nos viste... tocaba.

Sabía que sería más adelante, cuando tratara de buscarte y tu ausencia fuese mi consuelo, que la realidad golpearía fuerte.

Luego supe que al dolor se le añadiría el inmenso miedo de no recordar tu voz y darme cuenta de que hay palabras que ya no pronuncio porque a nadie más le sirven.

La muerte y sus emociones

La muerte es loca. La muerte es rara.

Es un alfiler en el corazón que a veces se adhiere a las venas, jugando perfectamente el papel de sangre, hasta que otro día el metal se enfría, punzando ligero pero constante.

Es un torrente de silencio, tan ilógico como suena, instalado en la ruidosa cotidianidad.

Mi relación con ella no es tormentosa; no le temo ni una onza. La concibo como lo que es, parte del ciclo de la vida. Pero wao, qué rara es.

Al final, todos la tomaremos de las manos, la abrazaremos fuerte y cerraremos los ojos. "Si es como en un sueño, yo soy la muerte" (Colón, 1981)