El frenazo

El dilema de la tasa de cambio y la inflación para el 2026. ( ARCHIVO )

Todos se preguntan por qué la tasa de cambio, que alcanzó DOP/USD 64.50 a principios de diciembre, fue reevaluándose hasta DOP/USD 61.72 ayer. El rompecabezas presenta dos dificultades.

Primero, la tasa de cambio no guarda patrones estacionales definidos y regulares. En los últimos siete años, en cinco ocasiones la depreciación de enero e inicios de febrero ha sido positiva, oscilando entre 2 %-5 % en base interanual. En 2022 y 2023, sin embargo, la tasa de cambio presentó una reevaluación del 1 %-2 % para enero-febrero, seguido por desempeños totalmente distintos durante el resto del año. Segundo, aún no hay datos sobre la actividad económica.

Pero los datos monetarios dan algo de luz. Si miramos las operaciones de contracción, la ventanilla de depósitos directos de corto plazo (overnight) para enero y los días transcurridos de febrero ha promediado RD$ 41,353.6 millones por día. Esto supone un incremento del 19 %, equivalentes a una contracción diaria adicional de RD$6,600 millones en relación con igual periodo en 2025.

El otro instrumento de operaciones de contracción monetaria, las subastas de letras a un día, muestra un aumento, aunque menor. Las subastas diarias promediaron RD$ 40,694.6 millones para enero-febrero, un aumento de 4.7 %, o RD$1,800 millones diarios adicionales de contracción. Juntos, las operaciones de contracción promedio de 2026 aumentaron un 11.4 %, equivalentes al retiro de RD$ 8,411 millones diarios más que en 2025.

Por otro lado, la ventanilla directa de repos, u operaciones de expansión monetaria, que permite a las entidades financieras acceder a fondos rápidos de corto plazo provistos por el BCRD, promedió menos de la mitad que en 2025, restringiendo unos RD$660 millones adicionales diarios.

En total, el BCRD viene retirando más fondos, y proveyendo menos liquidez, con un saldo neto de contracción de RD$80,625 diarios para enero-febrero, un 12.5 % más que el promedio de contracción en 2025.

Esto solo explicaría la menor presión cambiaria, pero también debemos mirar los valores en circulación o instrumentos de contracción monetaria emitidos a más largo plazo por el BCRD tanto a entidades como a individuos. Ahí vemos que los valores a mediados de febrero con relación a diciembre del año anterior aumentaron en RD$45,364 en 2026 habiendo caído RD$ -45,200 millones para 2025. Este aumento representa un factor contractivo adicional.

Todo lo anterior está íntimamente ligado al hecho de que los préstamos en moneda nacional al sector privado vienen desacelerando hasta una tasa de apenas 7.7 %. Como referencia, para 2022-2025 el crédito privado promedio para enero creció al doble (14 %). La merma en los préstamos aumenta la liquidez bancaria que el BCRD debe controlar.

Recién se publicó que las remesas aumentaron USD 47.0 millones en enero, un crecimiento del 5.0 % con relación a igual mes el año pasado. Esta oferta adicional de dólares favorecería una reducción de la tasa de cambio, pero contrasta con el hecho de que en 2025 las remesas aumentaron 7 % y la tasa de cambio se devaluó un 5.0 %, el doble que en 2026.

Dado que en ambos años las reservas internacionales netas cayeron unos USD 700 millones el primero mes, las evidencias apuntan a que las acciones contractivas del BCRD son las que han frenado la devaluación. Esta política es coherente con una inflación que viene acelerándose lentamente.

Para 2026, se presentará un dilema para la tasa de política monetaria. Si persiste la inflación, debería aumentarse, en contraposición a la trayectoria de la tasa de fondos federales que se espera que será rebajada en los próximos meses. La devaluación del resto del año dependerá grandemente de esta interacción de factores.