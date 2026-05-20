¿A qué se debe la inflación?

Pese a que la inflación subió a 5.11% en abril, los subsidios a los combustibles amortiguaron el impacto del conflicto petrolero internacional. ( SHUTTERSTOCK )

La inflación mide la evolución de los precios de una canasta de bienes y servicios definidos como básicos o de consumo universal. El actual contiene 364 ítems y su costo promedio asciende a unos RD$40,000 mensuales.

La inflación subyacente es una medida derivada que evalúa el comportamiento de una canasta de la cual se eliminan 70 ítems (30.2 % de la canasta total) por presentar patrones estacionales (bienes agropecuarios, bebidas alcohólicas), de alta volatilidad intrínseca, particularmente si son variaciones de origen externo (petróleo) y por tanto incontrolables mediante políticas nacionales o sujetos a controles administrativos (gasolina). La medida de inflación subyacente permite obtener un indicador de precios más estable e influenciable por la política monetaria.

Cuando observamos la evolución de la inflación en comparación con la inflación subyacente vemos que hay grandes periodos en los cuales la inflación subyacente excede la inflación total. Esto implica que los bienes excluidos (incluyendo petróleo) presentan una variación de precios tan baja que reduce el promedio total. Este fue el caso entre febrero de 2023 y octubre de 2025 durante la cual la TPM se rebajó de 8.50 % a 5.50 % en respuesta a la desaceleración de la inflación total.

Para abril la inflación total en R.D. alcanzó 5.11 %, valor que excede la meta de 4.0 % +/- 1 %. Sin embargo, la inflación subyacente alcanzó 4.87 %, de manera que el peso de los bienes excluidos ha sido mínimo.

No solo eso, la inflación total viene incrementándose desde febrero 2025. Los grupos de bienes y servicios que han mostrado la mayor inflación desde entonces son Hoteles, bares y restaurantes (8.4 %), Educación (7.2 %), Alimentos y bebidas no alcohólicas (6.9 %), Salud (6.4 %) y Transporte (5.6 %).

¿Que tanto ha influido en la inflación actual el alza en los precios del petróleo producto del conflicto en el golfo pérsico iniciado en febrero 2026?

Hasta ahora bastante poco. La inflación subyacente ha aumentado entre febrero y abril un 0.10 % y la inflación total un 0.44 % para un efecto directo neto de 0.34 % que pudiera atribuírsele al impacto petrolero. El impacto ha sido menor por efecto de los subsidios. Aunque el alza de las gasolinas ya ha representado un costo estimado de RD$ 2,300 millones al público, los subsidios le han costado al Estado mucho más, unos RD$17,220 - RD$21,516 millones según el Ministerio de Industria y Comercio. Sin los subsidios, el costo de la gasolina premium al público sería un 16 % mayor y la gasolina regular un 23 % mayor. Empero, este faltante será cubierto por el contribuyente tarde o temprano.

¿Como ha afectado el petróleo a otros países? En Guatemala y Estados Unidos la inflación se ha duplicado, lo que en Guatemala ha motivado el establecimiento de un subsidio temporal a las gasolinas desde mayo. En Colombia la inflación (5.68 %) aumentó proporcionalmente menos que en R.D. pero supera su meta de 3.0 %, suscitando debates entre funcionarios que opinan que se debe a un alza salarial reciente y una ola invernal con el ministro de Hacienda quien abandonó una reunión en desacuerdo alegando que la inflación se debía del choque de oferta petrolero y alertando que endurecimiento monetario podría agravar los costos del crédito y dificultar la recuperación económica.

Esto ejemplifica la importancia de identificar las reales fuentes inflacionarias y sus proyecciones para poder manejarlas acordemente. En ese sentido, no se supone que la política monetaria reaccione ante impactos externos. Más bien convendría tomar en cuenta la evolución de la inflación subyacente. Al momento, ante la posibilidad de una pronta resolución del conflicto petrolero, luciría que podría esperarse antes de penalizar las tasas de interés y la actividad económica elevando la TPM, a menos que otros factores internos lo ameriten.