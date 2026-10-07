¿Qué depara el resto del 2026?

El dato más reciente del crecimiento (IMAE), alcanzó 4.5 % para agosto, señalando una reactivación económica y casi duplicando su tasa de crecimiento de un año atrás. Un patrón estadístico común es la aceleración del crecimiento en el tercer trimestre con un enfriamiento, a pesar del efecto navideño, a final de año. Solo en 2011, 2017 y 2024 el crecimiento a diciembre superó el registrado a julio.

Estadísticamente, el desempeño del 2026 asemeja al observado en 2024. ¿Podrá el 2026 replicarlo? El comportamiento de los sectores y los factores externos nos ayudan a dilucidar esto.

Los sectores que han impulsado el crecimiento a junio 2026 han sido la reactivación de Refinación de Petróleo y Químicos y la Minería, seguido por Enseñanza y Salud privada, Turismo, Intermediación Financiera y Construcción. En contraste, los sectores que despuntaron en 2024 fueron Turismo, Enseñanza privada, Intermediación Financiera, Energía y Agua y Ganadería.

La comparación es interesante pues la reactivación de la economía en 2024 se basó en los servicios y el sector agropecuario; mientras que la reactivación de 2026 muestra mayor crecimiento en el sector industrial.

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El crédito también jugó un rol en 2024, creciendo al 16.6 %, en parte gracias a una reducción paulatina de la TPM durante el segundo semestre. Para 2026 el crédito se mantiene estable creciendo apenas a la mitad y la TPM acaba de aumentar, lo que encarece los préstamos.

¿Y la inflación? A pesar de que los sectores que liderearon el crecimiento del primer semestre en 2024 eran intensivos en mano de obra y se enfrentaba una devaluación alta, la inflación fue menor a la actual. En base a todo lo anterior, podría estimarse un crecimiento anual levemente por debajo de 4.5 % para fin de año.

Ahí pesará el petróleo pensará el lector, y tiene razón, aunque el traspaso ha sido grandemente mitigado por los subsidios a los hidrocarburos que ya igualan el costo de los subsidios del año 2022 cuando el precio promedio del petróleo durante el primer semestre del conflicto entre Rusia y Ucrania había alcanzado un nivel mayor de USD 101.6/bbl, versus USD 83.4/bbl en 2026. Esto indica tanto un aumento de volumen como una aplicación más amplia de los subsidios. Así, una caída en el precio del petróleo pudiera mejorar, más que el crecimiento, a la posición fiscal del país.

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Con anterioridad hemos señalado que la inflación en el sector turismo, educación y salud inexplicablemente superan el resto de los transables a pesar de una revaluación en la tasa de cambio. Adicionalmente, la inflación en alimentos y bebidas supera el promedio, costo que incide importantemente en la percepción pública.

Un factor internacional favorable es el crecimiento de la economía de Estados Unidos, que viene acelerándose durante el tercer trimestre. Sin embargo EE. UU. comparte el patrón de recaída del cuarto trimestre por lo que se espera una desaceleración, aunque será mayor al 2025.

En resumen, los factores domésticos sugieren un crecimiento anual levemente menor al 4.5 % observado a agosto, dada una tasa bancaria activa en aumento, una tasa de cambio en rebote y una inflación aún sobre la meta. Haría falta una caída significativa en el precio del petróleo y un fuerte crecimiento de la demanda de EE. UU. para crecer a más del 4.5 %.