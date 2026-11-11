¿Precios del petróleo y alimentos conectados?

Entre marzo y octubre de 2026, el alza del petróleo por el conflicto en el golfo Pérsico obligó al Estado a destinar 43,000 millones de pesos en subsidios para evitar un aumento de 100 pesos por galón en los combustibles. ( SHUTTERSTOCK )

Entre marzo y octubre 2026 el precio del petróleo ha aumentado un 31.5 % con relación a igual período del año pasado debido al conflicto en el golfo Pérsico. Esto ha resultado en un aumento de las importaciones de derivados del petróleo de unos USD 1,000 millones.

De haberse traspasado por completo este mayor precio a las estaciones locales de combustibles y sujetarlo al esquema impositivo, los precios domésticos de la gasolina y el diésel habrían incrementado en unos 100 pesos adicionales por galón, según estima el Ministerio de Hacienda. Este sobrecosto fue absorbido por los controles de precios.

Para poner en contexto la magnitud de los 43,000 millones de pesos (USD 700 millones) de sacrificio fiscal, solo ver que representan más que el incremento registrado en las remesas este año. Es decir, que el aumento de las remesas pudiera considerarse gastado totalmente en combustibles, pero hay que considerar el peso sobre la competitividad y la inflación que hubiera tenido un traspaso total.

Los precios de alimentos básicos han aumentado también. Notablemente, los precios internacionales de los cereales - trigo, arroz, avena, maíz y soya - incrementaron entre 37 % y 25 %. Además de ser base de la dieta diaria, estos productos también son insumos para la industria cárnica (pollo, res y cerdo) por lo que presentan amplias ramificaciones.

Internacionalmente, los índices de alimentos y costo del petróleo (Brent) guardan estrecha relación. Pero llama la atención que a partir de 2020 el índice de precio de los alimentos excede al del petróleo de manera sostenida. Esto significa que las presiones a los precios alimentarios pudieran ser estructurales y que responden a otros factores.

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Dificultades en el restablecimiento de plantas cárnicas, inconvenientes logísticos y de transporte, conflictos geopolíticos, plagas y cambios climáticos han contribuido a mermas en la oferta, mientras políticas monetarias expansivas han aumentado la demanda. Todo esto ha resultado en una resistencia a la baja de los precios con mayores márgenes comerciales para las empresas sobrevivientes.

Generalmente, en R.D. el IPC de Alimentos y Bebidas no alcohólicas ha sido mayor al de transporte que se beneficia del costo controlado de los combustibles. A pesar de esto, a septiembre 2026 la gasolina regular ha aumentado 45 pesos/galón (17 %), la premium 63 pesos/galón (22 %), y el gasoil o diésel, 64 pesos/galón (26 %).

En R.D. los alimentos representan un 14.4 % del total de importaciones. Sin embargo, a septiembre de este año las importaciones de alimentos solo han aumentado USD 141.9 millones, mucho menos que los combustibles. A notar que la mitad de estos rubros (pescados, leches, hortalizas, frutas, molinería, café) cayeron en valor.

Así, la inflación de alimentos ha sido inferior a la de transporte, lo que indica un bajo traspaso del precio de los combustibles a los alimentos gracias al efecto mitigante de los subsidios implementados. A esto también habrá contribuido la reevaluación del peso dominicano que promedia casi 2 % a octubre.

Dado que el quintil 1 de menor poder adquisitivo presenta la más baja inflación (con excepción del quintil 4) no luce necesario contemplar subsidios adicionales a los alimentos al momento. Ante la oferta de préstamos blandos de parte de organismos multilaterales para paliar los altos precios alimentarios posibles a futuro, cabe considerar que el país debe defender también su delicado equilibrio fiscal.

En otro orden, sería prudente contemplar el desarrollo de alimentos animales alternativos, preferentemente de origen nacional, que permitan sostener la producción cárnica y de huevos con el objetivo de promover la autosuficiencia alimentaria ante cualquier interrupción de los insumos importados.