Aunque República Dominicana registra en octubre la segunda mayor inflación de Centroamérica, lidera la estabilidad regional frente al impacto externo del conflicto en el golfo pérsico, según la SEMCA. ( SHUTTERSTOCK )

Según la Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano (SEMCA), las tasas de inflación a octubre varían de 6.98 % en Honduras a 0.55 % en Costa Rica. Después de Honduras, la RD presenta la segunda mayor tasa de inflación en la región.

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Esto llama la atención, pues todas las economías, incluyendo las dolarizadas (El Salvador y Panamá) se han visto impactados por los mismos factores geopolíticos, es decir, el alza de los precios del petróleo y los alimentos.

Para dilucidar esto nos remontamos a un año atrás. Vemos que en octubre de 2025 la inflación total en RD ya era de 4.23 % solo por debajo de Honduras. Los demás países mostraban tasas cercanas al 2.0 % y Costa Rica presentaba una inflación negativa.

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Luego del inicio de la guerra del golfo pérsico la inflación de todos los países aumentó en unos 300 p.p. en promedio. A destacar que el país que con menor aumento fue justamente RD, cuya inflación apenas creció 47 p.p. y resultando así ser la más estable. A esto contribuyeron los subsidios a los hidrocarburos.

Dado que ni Costa Rica ni El Salvador implementaron subsidios a la gasolina, prefiriendo El Salvador subsidiar el gas licuado de petróleo (GLP), la energía eléctrica y el transporte público directamente. Ambos presentan menores tasas de inflación que R.D. Por su lado, Panamá focalizó sus subsidios en los sectores de transporte público, carga, flotas comerciales e industriales, maquinaria agrícola y pesca artesanal. Mientras que Guatemala, Honduras, RD y Nicaragua optaron por establecer subsidios parciales (o totales - Nicaragua) al diferencial o aumentos del precio de la gasolina.

Curiosamente, los mayores y menores aumentos de inflación en el sector transporte se registraron este año en países con subsidios, mientras que los países sin subsidios presentaron incrementos medianos. Así, los subsidios habrán surtido efectos positivos para la población, pero su impacto varía según la estructura económica y comercial de cada país.

Notablemente, el impacto inflacionario del aumento del petróleo fue mayor en 2026 (Irán) que en 2022 (Ucrania). Esto, a pesar de que el precio promedio fue mayor en 2022, año en el que la inflación del sector transporte incluso cayó para RD (-636 p.p.) y El Salvador (-305 p.p.).

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Inversamente, los cambios en inflación del rubro de Alimentos y Bebidas no alcohólicas han sido menores en 2026 versus 2022, promediando 330 p.p. de aumento en todos los países excepto Costa Rica, que muestra una reducción de inflación negativa en 700 p.p. R.D. es el único país que presenta una caída en la inflación de alimentos (-233 p.p.) presumiblemente gracias a la abundante producción agropecuaria que debe continuar a ser prioridad entre las políticas económicas.

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Lo anterior presenta importantes implicaciones para la decisión de modificación de la tasa de política (TPM) cuyo objetivo es controlar las alzas de precios. Si el país presenta una de las tasas más altas de inflación general, pero en los rubros directamente afectados por los choques externos de precios internacionales (transporte y alimentos) en 2026 presenta de las menores y más estables tasas de inflación de la región esto significa, como señalado en columnas anteriores, que las presiones alcistas las provocan factores internos en sectores como: Muebles, Salud, Educación, Seguros y Servicios Financieros, Restaurantes y Alojamientos cuya inflación sectorial sobrepasa a los demás países.

Esto así, ¿puede justificarse un aumento de la TPM que resultará en un crédito más caro para toda la economía por razón de unos sectores cuyos precios lucen haber incrementado por efecto de mayores márgenes de beneficios? Los datos sugieren que no.