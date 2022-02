A vacunar a los niños entre 5 y 11 años

El gobierno ha tomado la acertada decisión de iniciar la vacunación contra el COVID-19 en menores de entre cinco y 11 años.

A partir del lunes, 14 de febrero, los niños podrán inocularse, incluso, en las escuelas del país, donde se pondrán las vacunas a disposición.

Es encomiable la labor del gobierno de dar la posibilidad a todos los niños dominicanos de ponerse la vacuna contra esta enfermedad.

Si bien es el grupo de menor riesgo, lo cierto es que dotarlos de los anticuerpos necesarios para manejar la infección es lo mejor que podemos hacer por nuestros infantes.

El riesgo aquí serán los adultos, pues se puede prever que no serán pocos los que decidirán impedir que sus hijos sean vacunados.

Todavía el país batalla a muerte para convencer a un amplio sector de la población de que se pongan la vacuna, a otro de que se coloque la segunda dosis y ha sido más difícil todavía lograr que se inoculen un tercer refuerzo.

Así que esa indisciplina social de seguro se va a reflejar en ese sector poblacional, por lo que la iniciativa gubernamental no será del todo exitosa, no porque no haya vacunas disponibles, sino porque no habrá a quién ponérselas.