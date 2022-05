Paciencia no es medida contra el delito

Casi siempre cuando se aborda una de las deudas sociales que tiene el Estado dominicano con nuestra población, los políticos y gobernantes de turno justifican su ineficiencia para ejecutar acciones que cierren esa brecha, con el argumento de que son problemas viejos y llaman a tener paciencia, porque supuestamente están en vías de solución.

Mientras tanto, el pueblo sigue sufriendo carencias en áreas que diferentes administraciones no han podido suplir ni solucionar y una de ellas es no garantizarles a los dominicanos la seguridad ciudadana que les permita vivir en paz y sin los sobresaltos a que en los últimos tiempos los ha sometido la delincuencia.

El pasado martes, al ser cuestionado sobre el incremento de los actos delictivos y ante el asombro de un atraco de película a un camión de envío de valores, el ministro de Interior y Policía, Jesús Vásquez, pidió paciencia a la población porque el problema no se puede corregir de la noche a la mañana. El funcionario no puede ignorar que la población sigue sufriendo y espera medidas concretas para frenar el auge de los delitos, porque no puede esperar que se formen los nuevos policías para esa tarea ni que otras políticas den resultados a largo plazo.