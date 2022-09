Las auditorías están listas

Los problemas de la Cámara de Cuentas no le convienen a nadie. Y menos a sus miembros. Cobra cuerpo la información de que el organismo tendría algunas auditorías listas pero que no salen a la luz, no se entiende muy bien por qué. Si dichos documentos tienen informaciones sensibles, que “aconsejan” que se pasen un tiempo más en las gavetas, la cosa no va bien. Las auditorias, además, se referirían a ayuntamientos importantes y a algún organismo internacional con oficina en el país.

¿Un juicio político en el Congreso? No le beneficia a nadie, salvo para ir a aclarar si es verdad que hubo acoso sexual, laboral o sexual en entorno laboral... Una institución tan técnica debería estar a salvo de chismes y conspiraciones políticas, pero la inexperiencia tiene un precio y se cobra a menudo de forma bastante pesada.

La Cámara ha vivido periodos agitados, lo que siempre es mejor que esos largos meses muertos en los que, sencillamente, se dejaba pasar el tiempo para no rendir las cuentas que se necesitaba rendir. La cuestión es entender bien si todavía hay tiempo de recomponer la situación o ese tren ya pasó, porque en un escenario de desavenencias insuperables, los que se van son todos...