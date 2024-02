De cartas y de alianzas...

El domingo se produjo el primer movimiento, cuando el ex vicepresidente Jaime David Fernández Mirabal, escribió una carta al expresidente Leonel Fernández pidiéndole que se sacrificara para las elecciones presidenciales, que abandonara sus aspiraciones y que apoyara a su antiguo "delfín", Abel Martínez.

Desde el punto de vista del Partido de la Liberación Dominicana hace mucho sentido la propuesta deFernández Mirabal, mucho más si tomamos en consideración que en las elecciones municipales, la Fuerza del Pueblo apenas consiguió seis alcaldes, mientras que el PLD obtuvo 16.

La respuesta de la Fuerza del Pueblo no se hizo esperar y llegó, obviamente, de parte de otro ex vicepresidente, el doctor Rafael Alburquerque, porque sabemos que general pelea con general, no con coronel, ¿verdad?

Alburquerque le pide a FernándezMirabal que todos los discípulos de Bosch deben apoyar al más conocedor Leonel Fernández y que Abel Martínez, "con el futuro brillante que le espera, será el primero en comprenderlo". Hoy se cumple la fecha de anunciar alianzas. Para primera vuelta, por lo menos, es obvio que aquí no habrá pacto.