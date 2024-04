Hay que guardar las apariencias...

El tema de los fondos para los partidos políticos ha levantado mucho polvo en las últimas semanas.

Desde críticas agrias en la prensa hasta amenazas, que fueron cumplidas, de recurrir ante la Organización de Estados Americanos para denunciar un ataque a la democracia y a las elecciones libres.

La presión surtió efecto, al menos eso parecía, y el Gobierno designó al presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, para anunciar que se entregarían los fondos... como si el PRM no fuera a tocar también.

Esos fondos deben entregarse porque así lo estipula una ley, no se trata de un invento.

La excusa de que el dinero del presupuesto no rinde simplemente no es válida para justificar que no se entreguen los recursos, mucho menos cuando falta tan poco tiempo para las elecciones.

Y que Participación Ciudadana ahora pretenda usar un tecnicismo, como el hecho de que el Ejecutivo no dispuso la colocación de esos fondos en el presupuesto los hace quedar muy mal.

Parecería que se trata de otro mecanismo oficial más para "barajar" la entrega del dinero... y eso no queda nada bien.