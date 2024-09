Defendamos los estilos democráticos

El peligro del discurso de los grupos ultranacionalistas en la República Dominicana ha sido señalado por Diario Libre una y otra vez.

Lo hemos hecho porque creemos que esa estrategia de exasperar los ánimos de la población ha sido usada en el pasado y ha llevado al mundo a escenarios terribles, como dos guerras mundiales. No deben cometerse los mismos errores.

Ahora, esos personajes la han emprendido, como ha sido su conducta a través de la historia, contra los medios de comunicación que no se hacen eco de sus mensajes. Han comenzado a promover la idea de que los medios actúan en contra del "pueblo" por no propagar sus políticas incendiarias, las cuales buscan socavar los principios democráticos de pluralidad y libertad que defendemos en la República Dominicana.

Recordemos aquellas palabras del pastor alemán Martin Niemöller: "Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista. Luego vinieron por los sindicalistas, y no hablé porque no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos, y no dije nada porque no era judío. Luego vinieron por mí, y para entonces ya no quedaba nadie que hablara en mi nombre".

Mucho cuidado.