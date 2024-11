A tomar medidas por las lluvias

Con la llegada del mes de noviembre, comienzan los temores de que se repita la historia de los últimos años, con inundaciones urbanas que dejaron daños de todo tipo y principalmente en la ciudad de Santo Domingo.

Quizás por eso, a finales de la semana pasada, se notó un muy tenso general Juan Manuel Méndez, que hasta un boche le dio a un periodista que le cuestionó si no había forma de enviar las alertas con más tiempo para evitar males peores.

Aunque Méndez tuvo razón al decir que con temas de la naturaleza a veces no hay forma de adelantarse a los hechos, no menos cierto es que su reacción no fue la mejor.

El cambio climático ha causado estragos en todas partes del mundo en el último año, como vimos hace apenas unos días en Valencia, España, y por eso se debe prever antes que lamentar.

Y tanto Méndez, con su doble función, así como los demás integrantes del Centro de Operaciones de Emergencia, deben continuar cumpliendo con las expectativas.

Quizás ahora, con todo lo que ha pasado en el mundo, algunos dominicanos podremos dejar de usar la frase cliché de “Esto nada más pasa en República Dominicana”.