Hay que saber con quién llegar

Hay gente en el PRM que están como los liceístas. Preguntándose que hubiera pasado si la pelota picaba.

El disgusto por los nombramientos se expresa por abajo, sobre todo entre quienes se sienten relegados.

Se quedaron en febrero. No han sanado que el presidente nombrara a gente de su confianza en los ministerios de Educación y Obras Públicas. Y todavía lloran que otros cargos fueron a parar a figuras que, hasta hace unos gobiernos, eran peledeístas-leonelistas.

Hay quienes ven puntualmente las recientes designaciones en Cultura y la embajada de Panamá, pero hay otras más que pican como "mentiolé" en un pelado.

Para los perremeístas que no están comiendo con grasa, la designación de Roberto Ángel Salcedo es la firma de un perremeísta "outsider" que llegó de último. Una muestra que en política no es llegar temprano, si no saber con quién llegar. Mientras quienes le hicieron oposición férrea al padre cuando fue alcalde, ahora lo ven con ojos vidriosos bien nombrado. En su partido la pregunta en los pasillos es la misma: ¿Qué tienen los leonelistas del pasado que los tratan tan bien, mientras ellos se quedaron como perico en estaca?