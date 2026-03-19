El Gran Soberano para el gran Jochy Santos

El otorgamiento del Gran Soberano a Jochy Santos es un reconocimiento que llega sin sorpresa, pero con justicia. El premio no corona su carrera, sino que confirma lo que ya el público sabía desde hace años.

Jochy ha sido más que un animador. Ha sido —y sigue siendo— un oficio en sí mismo: se ha adueñado con maestría del arte de hacer reír con entusiasmo, de construir complicidad desde lo cotidiano y de convertir la radio y la televisión en espacios de encuentro.

En un país donde el humor suele inclinarse hacia lo fácil o lo ruidoso y vulgar, él eligió la gracia inteligente, el comentario oportuno y el guiño que no ofende.

Durante más de cuatro décadas, su voz ha acompañado mañanas, su risa desacomplejada ha desarmado tensiones y su estilo ha marcado generaciones. No es exagerado decir que hay una manera "jochiana" de entender el entretenimiento: cercana, limpia y profundamente dominicana.

Este Soberano premia muchos momentos, pero sobre todo una constancia. No celebra un éxito aislado, sino una trayectoria sin manchas. En ese sentido, el galardón encuentra su mejor destino.

Ciertamente hay muchos artistas que hacen reír. Pero muy pocos que, como Jochi, hacen falta. Mucha falta. ¿Lo felicitamos con una sonora carcajada?