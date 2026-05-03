Ajuste obligado ante la tormenta

La respuesta del Gobierno ante la crisis en Medio Oriente no sorprende en su esencia: ajuste, contención y priorización. Sí llama la atención su alcance. La meta de generar cerca de RD$40,000 millones mediante recortes al gasto operativo, publicidad, viáticos y adquisiciones revela una lectura clara: el choque externo, con un petróleo disparado, no deja margen para la inercia.

La decisión busca enviar una señal de disciplina fiscal en un contexto donde cada aumento de US$10 por barril encarece la factura energética nacional en unos US$763 millones adicionales. El Ejecutivo intenta equilibrar dos tensiones: proteger la estabilidad macroeconómica y evitar que el costo recaiga sobre la población.

Pero el debate no se queda en lo técnico. La propuesta de reducir en 50 % el financiamiento a los partidos introduce un componente político.

Desde el oficialismo se presenta como corresponsabilidad; desde la oposición, el respaldo llega condicionado a reformas legales y a que el ajuste no sea "cosmético".

Ahí se abre la discusión: ¿basta recortar gastos visibles o revisar privilegios, exenciones y evasión?

La crisis vuelve a plantear quién paga el equilibrio y hasta dónde llega la voluntad de reformar.