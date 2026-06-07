¿Y para qué la feria?

El ministro de Cultura llegó al pabellón de CaixaBank, en el recinto ferial del Parque del Retiro de Madrid, para hablar sobre la Feria Internacional del Libro de Santo Domingo 2026.

Sonriente, con esa seguridad que otorga un decreto que se intuye permanente, comenzó a desgranar los aciertos y las reiteraciones de la ya emblemática FIL dominicana .

Veintiocho años cumple, pero el ayer importa poco. Entre el rubor y un punto de vergüenza ajena, destacaban la mirada cauta del embajador Raful, escritor conspicuo, y el desconcierto de la directora de la Feria del Libro de Madrid, Eva Orúe, firme defensora del libro y de la lectura.

Ante editores, escritores y escritoras, rodeado de casetas repletas de libros, el ministro decretó la muerte del libro. Sacó del bolsillo de su chaqueta un dispositivo electrónico para explicar que allí guarda las 900 páginas de las memorias de Ángela Merkel.

El murmullo provocado por tan inoportuno comentario —más propio de una intervención en el ITLA— fue considerable. Quizá confundió el escenario y no advirtió que en aquel recinto se reivindica y preserva el libro.

Tras el episodio surge una reflexión inevitable: si al ministro de Cultura el peso de los libros le resulta molesto, ¿para qué destinar recursos a la FIL 2026?.