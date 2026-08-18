El ahora exdirector de la Policía, además de las cruces de sus apellidos —Cruz Cruz—, cargó con otras: el grandísimo reto de dirigir la gloriosa Policía Nacional y las 149 muertes atribuidas a agentes desde enero y su corta gestión de seis meses.

Solo los días de Cruz Cruz dejan más de 113 cruces en los cementerios: una por cada persona ultimada en alegados intercambios de disparos con agentes que, según la versión oficial, procuraron repeler agresiones.

En algunas de esas muertes pudo haber legítima defensa, claro está. Pero sabemos que en otras no fue así. Está el caso de Darlin Enmanuel Mercado Reyes, de 19 años, quien murió de un disparo a quemarropa en julio, luego de preguntar a un policía qué ocurría al percatarse de que pretendía llevarse la motocicleta que él había prestado a un amigo y que el agente requisaba.

Si sumamos las cruces de Cruz Cruz con las que encontró entre enero y febrero, solo en los primeros siete meses del año la Policía incrementó en un 3.5 % las muertes que la gloriosa institución registra en sus estadísticas como "acción letal" si se compara con el mismo periodo del 2025.

Los apellidos del nuevo director de la Policía Nacional son Rodríguez García. No llevan Cruz. Ojalá tampoco sume tantas cruces en los cementerios.