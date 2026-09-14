Por más que la Junta Central Electoral amenace, grite y patalee, los partidos ya están en campaña. Unos corren, otros trotan y algunos disimulan calentando en la pista, pero ninguno aguarda el pistoletazo de salida.

El PRM lleva cuerpos de ventaja. Administra el poder y sus abundantes recursos políticos, renovó su dirección y tiene varios aspirantes haciendo campaña disfrazada. Precisamente ahí está su problema: demasiados corredores para una sola candidatura.

Al PLD le ocurre algo parecido, aunque sin Palacio. Sus presidenciables necesitan competir entre ellos, reconstruir un partido golpeado y convencer al electorado de que el pasado merece otra oportunidad. Una triple jornada que no admite descanso.

La Fuerza del Pueblo, en cambio, parece tener el camino más despejado. Leonel Fernández y Omar Fernández son los únicos nombres con posibilidades reales, y la competencia tiene la particularidad de celebrarse bajo el mismo techo familiar.

Ahí no harán falta encuestas amañadas, codazos ni convenciones con urnas extraviadas. Bastará una conversación entre padre e hijo para decidir quién encabeza la boleta y quién espera.

La disciplina paterna probablemente se impondrá. Leonel conserva el partido, la experiencia y la ambición intacta. Omar posee juventud, aceptación y tiempo.

En la Fuerza del Pueblo la puerca también aprieta el rabo, pero en familia siempre aparece quien sabe soltarlo.