Más de 40 muertos y ningún fiscal

Ha hablado Abinader, el director de la Policía Nacional, Derechos Humanos, el PLD... Pero hay un gran ausente en la conversación sobre la matanza policial de civiles este mes: el Ministerio Público.

A ese órgano le corresponde investigar las posibles infracciones penales de los agentes. Hacia allí remitió el director policial, mayor general Ernesto Rodríguez, a quienes se sienten afectados por la muerte de más de 40 personas en septiembre a manos de la Policía.

Desconocemos los resultados de las investigaciones internas. La ministra Faride Raful ha dicho que cada "intercambio de disparos" es evaluado por la Inspectoría General y Asuntos Internos para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos. Conociendo el modus operandi de nuestra gloriosa Policía Nacional, es posible que alguna ejecución extrajudicial se haya colado en este septiembre mortífero.

Hay antecedentes de policías procesados, algunos condenados y otros absueltos por falta de pruebas o porque las familias desistieron ante las dificultades económicas y el agotador recorrido de un expediente por nuestros saturados tribunales.

Quizás el Ministerio Público está muy ocupado con los casos de corrupción. Mientras lo esperamos, caerán en "intercambios de disparos" quienes "se lo buscaron" y otros que levantaron las manos pidiendo un chance.