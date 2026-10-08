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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    La extraña discreción de la Policía en Barahona

    La presunción de inocencia puesta a prueba ante la difusión mediática

    En Barahona parece que la Policía tiene un criterio bastante particular para decidir quién merece publicidad y quién necesita discreción. Y sería interesante conocerlo.

    La Policía consideró oportuno presentar como detenido a un ciudadano al que se le escapó accidentalmente un disparo de escopeta, sin causar heridos ni mayores consecuencias. Sin embargo, para el arresto se necesitó más de una patrulla y hasta un camión se mandó a buscar para semejante camaján. Pero, tras conocer el caso, el Ministerio Público dispuso dejarlo en libertad pura y simple.

    En cambio, cuando apresaron a un joven con el tipo de apodo que precede a "fuertemente armado" y buscado mediante varias órdenes judiciales por presuntos robos en bancas de lotería y supuestamente captado por cámaras de seguridad, apareció una sensibilidad fotográfica extraordinaria: su rostro fue difuminado en la imagen distribuida a los medios.

    La presunción de inocencia corresponde a ambos ciudadanos. Lo que resulta difícil de comprender es por qué uno merece exposición y para el otro mucha consideración.

    ¿Existe algún protocolo para decidirlo? ¿O depende de la amistad?

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