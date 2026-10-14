La ejecución de Aneury Santiago Cabrera

El video es elocuente. A la 1:45 de la tarde del martes 13 de octubre, Aneury Santiago Cabrera Estévez camina despreocupado por una acera en la intersección de las calles Santa Cruz de Tenerife y Primera, en el sector La Paz, en el Distrito Nacional. Es una zona cercana al Congreso, cuyos miembros aprueban las leyes de este país que no contemplan la pena de muerte ni por el peor de los delitos.

Aneury viste una camiseta blanca y un pantalón caqui. Junto a él se detiene una camioneta a la que ni voltea a mirar. El vehículo retrocede. Un hombre se desmonta por la puerta del pasajero blandiendo un arma y, sin darle tiempo ni a levantar las manos, se quedan a la mitad en un gesto de sorpresa, le dispara.

De inmediato, el cadáver es recogido y lanzado en la parte trasera de la camioneta que pertenece a la Policía Nacional. Luego, como cada día, 55 veces en el mes de setiembre y más de 20 en las dos semanas que van de octubre, la institución informó que un delincuente murió en un intercambio de disparos. A Aneury le decían Lucifer, según el parte policial sobre la muerte del hombre asesinado en la vía pública. El que permanece en la sombra y anda uniformado representado la autoridad ante los ciudadanos, incluidos los que aplauden las ejecuciones extrajudiciales, es el agente que le disparó a sangre fría.