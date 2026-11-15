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De buena tinta
    | 2 min de lectura

    La muerte no distingue: lacera

    La delincuencia no diferencia uniformes

    Con la baja del sargento Juan Isaac Espinal Jiménez, de 35 años, en medio de un enfrentamiento a tiros con alegados delincuentes en Santiago, se eleva a seis el número de servidores policiales que pierden la vida en el cumplimiento de su deber.

    Constituye una desgracia perder a un policía en el ejercicio de sus funciones, como también la de civiles que cada día engrosan la lista de los fallecidos a manos de agentes. Ambos lados son parte de una sociedad que llora cada baja: civil o uniformada.

    Al final, el dolor lo carga la familia de ambos lados. Detrás del uniforme están los hijos, las viudas y los padres que quedan después de cada tragedia. Lo propio del lado contrario.

    La delincuencia no distingue uniformes, tampoco falta de oportunidades de quienes nacen en las comunidades más vulnerables, en las que vivir se aprende viendo. La reforma policial también debe proteger al policía, en tanto capacitación, equipamiento y protocolos para reducir las muertes. 

    Las estadísticas no tienen nombres ni apellidos, por lo que es necesario humanizar las cifras de los fallecidos. Todos son hijos, esposos, hermanos, vecinos, miembros de una gran comunidad llamada República Dominicana.

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