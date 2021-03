¿De dónde sale el dinero?

En la lucha por las tres causales, que al parecer terminarán siendo las tres casuales, hay aspectos que se pierden o que nadie se ocupa de encontrar.

Los recursos, por ejemplo.

Llama la atención la afluencia de lado y lado sin que se conozcan los proveedores que, como siempre, son un secreto guardado.

Sin embargo, los que andan en la calle, sea en causas políticas o cívicas, saben que si el dinero no fluye, o no es cuantioso o no es oportuno, los ímpetus se consumen en sí mismos.

Se sabe de dónde salió el cuero de la correa del 4 % para Educación y de la Marcha Verde al principio y de las paradas en la Plaza de Bandera.

Pero no qué sector o personas sufragan los gastos de estas movilizaciones que por diversas y múltiples tienen altos costos.

Las iglesias no dan ni dicen donde hay, y de seguro no invertirán el diezmo en sus afanes provida. De la sociedad civil de base no hay que repetirlo: vive en la inopia.

¿De dónde, pues, mana tanta leche que los convencidos o interesados se dan el gusto de derramarla con la insolencia de los que tienen fortunas disponibles?

El suspiro sabe muy dulce.