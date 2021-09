De todo hay en esta viña...

El 13, que fastidió el juego de la Lotería, venía planeando ominosamente sobre el Diálogo. No era para menos: 13 mesas de reforma.

El Gobierno propuso en principio 12, pero en el inicio se incluyó otra, con la habitual inquietud de los que creen en lo malo.

Ahora van por 14, y de seguro que no será el número definitivo. Aunque por ahora lo que importa fue que se superó la cábala.

Y no es chiste.

Cuando debió escogerse la nueva fecha para la próxima ronda, un ocurrente sugirió 13 de octubre, y desde la parte principal de la mesa se oyó un grito en coro: No, no, 13 no.

Entonces el 6.

El ambiente fue cordial, y hasta de confianza, a lo que contribuyó el buen ánimo del presidente. Aun cuando pudo haberles pelado el billete a los sindicalistas y a los empresarios que querían lo propio fuera.

El jefe del Estado, como convocante y anfitrión, dijo que ese espacio de concertación era tan amplio que cabían todos los temas.

Cada cual lleva el suyo bajo el brazo, pero no se descarta que, en las siguientes citas, carguen sus propuestas en mochila.

Nunca olvidar que es la viña del Señor, en la que hay de todo.