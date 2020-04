El temor a mayo es de la oposición

No puede decirse que el dominicano tiene experiencia en elecciones con coronavirus, aun cuando el 15 de marzo la pandemia era una realidad. Entonces se dijo que no e incluso se criticó que el Gobierno anunciara medidas que –en cierto modo– reconocían la amenaza.

La gente que no votó fue porque no le dio la gana y no por temor a contagiarse en las calles o en los recintos. Pasó marzo, llegó abril y mayo no se apresura, pero tampoco se detiene. Aunque llama la atención el cambio de talante, el juego de atrás en el fondo del patio.

El PLD no habla del tema y ni siquiera da fecha para tratarlo en agenda, aun cuando el lunes 6 debiera reunirse el comité Político.

No es verdad que no se haya discutido informalmente el asunto, aunque fuera de pie y en pasillos, pues los afanes de salud no ponen en descanso la política.

La inquietud por tanto es de la oposición, que ve el tiempo avanzar sin que se tome una decisión y convencida de que en mayo es imposible.

¿Qué de la Junta? La última vez se le vio con mascarilla y guantes haciendo su trabajo sin la menor preocupación. Simple. Nadie quiere cargarse el proceso ni ganarse una acusación.