Hay experiencia de las primarias...

Nadie debe promoverse de curso sin antes pasar el examen final, sin importar si usa chivo o dedicó largas horas al estudio.

Las primarias son un caso raro y nadie se afana realmente en que sea normal. El debate es lo más parecido a un juego de básquet fuera de la cancha, en un patio, o en la esquina. Nunca ganará campeonato.

Los constitucionalistas hicieron un ejercicio casi fatigoso para encontrar virtudes, pero sus contradictores les dijeron hasta del mal que iban a morir y todos hallaron el mismo defecto. Pone suerte y destino en manos del oponente. Sin embargo, hay una experiencia reciente o todavía en movimiento que permitiría una idea más cabal de la cuestión.

De si las cerradas funcionan mejor que un reloj de a peso. La convención del PRM fue cerrada, aunque en algunos lugares la puerta quedó entrejunta. Moderno debiera explicar a sus aliados de oposición cómo sucedió todo, si bien, si mal, pues se recuerda que la del PRD de los sillazos fue consulta cerrada y por igual la del PLD de los muertos.

No hay que inventar si las pruebas no están nada lejos ni son imposibles. Intenten a ver, que con intentar no se pierde nada.