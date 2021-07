La decisión no fue unánime

Cuando los fantasmas salen de día, la cosa es grande. No solo apariciones, sino almas en pena que no tuvieron funeral.

La suspensión de las elecciones municipales del año pasado, oculta en zaguanes de sumisión, asomó en la prueba del TSE. La participación de un exconsultor de la Junta puso el tema sobre el tapete, pues sucede que estuvo ahí, pero alega nada que ver. Ni gatica ni María Ramos.

No obstante, califica el hecho y no de la mejor manera. Cantinflas no era jurista, y gracias a Dios, pero su explicación del hecho sería memorable. Como en cualquiera de sus películas. Incluso, mejor que la que hasta ahora se conoce.

Tres Patines hizo su parte, e impuso una fórmula que superó el impase, pero que quedó a deber. Se sacó la pata a tiempo, pero no se sabe a cabalidad quién fue que la metió. Hubo diferentes tiempos, y todos con su propio humor, y ahí estaría el detalle (y otra vez Cantinflas) pues resulta que la decisión del pleno no fue unánime.

Todavía peor: se presumen influencias de fuera y la historia afirma que sin ese dato no puede escribirse. Faltaría transparencia y borrosa la imagen. Nadie se atreve a tomar el toro por los cuernos.