La economía también caravanea...

La Junta tratará de lograr lo imposible, que caballos que corren en la pista vuelvan a la gatera. Los descuidos se pagan, y no siempre hay fondos.

Pudo advertir a los partidos o potenciales candidatos que disimularan, que guardaran la forma, que no iniciaran campaña a destiempo, pero dejó salir uno, y por contagio, necesidad e interés se fueron casi todos a la calle. El que no sacó cabeza fue porque no tenía sombrero que lucir. Un poeta se quejó de lo difícil que era ser zapatero donde tanta gente va y viene descalza. Igual ser árbitro donde las reglas fastidian.

Si se pudiera, la medida sería llevada al Constitucional por violar todas sus disposiciones o denunciada en Estados Unidos por reeleccionista. Incluso podría ser protestada por la industria de patio que se la busca haciendo gorras o pintando camisetas, o los militantes de a pie que se ganaban el día. Ese crecimiento no se registra en el Banco Central, pero no hay duda de que la economía caravanea, circula, y con mucho éxito.

Hambre que espera hartura no es hambre, pero siempre es bueno ir tirando aunque sea pica pollo chino y cuartos para el pasaje.

Solo que la Junta no lo sabía.