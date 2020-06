La Junta es una inmensa Babel

Si cada cabeza es un mundo, la Junta es la suma de todos los mundos posibles. No solo la de los cinco miembros, sino que también OEA, IFES, UNIORE, Comisión de Seguimiento y los delegados políticos, que constituyen una Babel de la posmodernidad.

Incluido ese núcleo que se mueve en la sombra de los representantes de los candidatos.

No se dice, nadie lo pregunta, pero tiene que ser difícil tomar decisiones, llegar a entendimientos, entre tantas cabezas que giran como mundos.

El pleno tiene que sentirse alzado de un lado, como dicen en los campos, con las dudas, las presiones y las insatisfacciones que se suscitan en cada etapa. Si se hiciera una encuesta íntima, en la que cada cual dijera lo suyo, sin la presencia de los otros, se tendría un mar de incomprensiones. Olas incómodas para surfear.

Como la canción de Patxi Andión “se soportan amistosas, mas no son una canción”.

Se conoció la queja de la Comisión de que no la tomaban en cuenta, que no la convocaban. Los forasteros no llegan a tanto, pero de que joden, joden, diría un bedel.

Era impropio hacer de tripas corazón, ahora preparar platos de patica con mondongo...