La Ley de Partidos con futuro incierto

No ha ocurrido, pero podría suceder que la Ley de Partidos no sea la aprobada en las cámaras, promulgada por el Ejecutivo y en aplicación por la Junta. No ha ocurrido, pero podría suceder que finalmente sea la que falle el Tribunal Constitucional, ante cuya instancia será recurrida la legislación.

En estos días de democracia y altas cortes el derecho es más derecho y cada cual vale por sí mismo y no necesita de colectivo para postular a favor de su causa.

En bloque o de manera individual los partidos que no sancionaron las normas se sienten en calidad de echarla a tierra, por lo menos la parte que los afecte directamente.

Serían muchos los artículos a considerar, y puede decirse que además cruciales, por lo que tal vez convendría cruzar los dedos o encomendarse a los santos de mayor devoción.

Todavía no empieza el nuevo proceso, cada sector se toma su tiempo, y con la Junta con plazos apremiantes, inquieta que el Constitucional no sea diligente y en diciembre no se sepa de qué va la cosa. La junta por igual no puede urgirlo, y habría que ver si el órgano constitucional se la lleva en el aire y se apura en decidir esos asuntos.