La resolución ayuda a los candidatos

Pensando como los cuerdos, la resolución de la Junta podría ser una oportunidad para que los partidos o los precandidatos se planteen cambios en la forma de hacer política. El poder reglamentario del organismo incluye los financiamientos, y el problema no solo es de campañas permanentes, sino también de altos costos. Cada día o cada vez resulta más caro hacer política.

En Estados Unidos acaba de darse una experiencia interesante, y que no es única, pero sí significativa. Una latina le ganó la candidatura a un norteamericano y con una inversión diez veces menor. La gente no observa o aprecia la situación. No solo el votante es más interesado y exige “lo mío alante”, sino que los aspirantes aparecen de la nada, sin currículo, sin background. El dinero les da bagaje y les crea historia política como si fueran veteranos de mil batallas. Así superan a oponentes que quisieran que su inopia fuera bandera y que los fondos no fueran determinantes.

No hay dudas de que el liderazgo reduce gastos, ya que no es lo mismo movilizar simpatizantes en la calle que congregarlos bajo techo. De una cosa aparentemente mala puede sacarse una buena.