Las colindancias están claras en la JCE

Si se dijera que Luis atajó para que Leonel enlazara, los del PRM protestarían y los de FP sonreirían tapándose la boca.

Aunque si se rastreara, el panorama quedaría más claro. Las colindancias se establecen en el fondo del patio, cerca de la empalizada.

Si se dijera que hubo negociación, se aceptaría a medias, y todavía quedaría por resolver si fue entre Faride y Dionis, o entre Luis y Leonel.

Siempre quedará la duda, aun cuando el conteo de votos de cada fuerza política se llevó a cabo en el seno de la comisión. Mejor 8 que 4 si con 8 se completaba la tarea.

Además, el PLD quería descartar, los otros partidos acreditar. Lo de Patricia fue un invento de Faride, y nadie la objetó.

Lo de Vallejo fue diligencia de Genao, pero los demás lo consideraron adecuado. Profesional de bien y con experiencia. La Junta de Sadhalá sigue siendo un referente.

Igual sucedió con el resto, y para que fuera una Junta de independientes, era necesario incluir la sociedad civil organizada.

Samir fue un bono a Participación para que después no diga. Para que no grite le pusieron un chupón en la boca. No hubo reparto, dice un chusco que fue distribución.