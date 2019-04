Lo del TSE, ¿por lo de ahora o de antes?

Alrededor del fallo del TSE sobre el PRD hay un intangible que se pierde en el escarceo que provoca la sensación del caso. Martí estuvo de moda una vez y era regla de oro su apreciación de que en política hay cosas que se ven y cosas que no se ven. Ya no, lo que no se ve, que no se vea.

El TSE de antes produjo decisiones que afectaron al PLD, como cuando pidió que se eliminara uno de los puntos del acuerdo firmado por el Comité Político. O cuando dejó sin efecto la exclusión de hombres que habían ganado puesto en el Comité Central para cumplir con la cuota de las mujeres. Entonces el PLD no reaccionó ni protestó ni amenazó con juicio político.

Ahora lo hace, pero ante el TSE nuevo y con una sentencia que afecta el orden interior del PRD. ¿Por qué la causa del PRD es más que importante que los intereses del PLD?

El TSE de ahora no es el mismo de antes, pero fue nombrado por las actuales autoridades y se suponía que les respondía. El disgusto por tanto no puede ser por lo de ahora. O le tenían el agua puesta o andaba con la soga a rastras. Y no habla Martí, sino que presume Adela.