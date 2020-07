Los perdedores como si nada pasó...

Unos partidos ganaron, otros perdieron, aunque estos últimos atribuyen a la iniquidad del sistema su mala suerte.

No hubo lloros, puesto que nunca se forjaron grandes expectativas, y por alto y ancho que fuera el árbol, no podía haber sombra para tantos.

Tampoco se conoce de renuncia ante el fracaso, que eso es lujo de países con tradición democrática e instituciones desarrolladas.

La política –como se dice del espectáculo– continúa como si no hubiera pasado nada, pues al que juega béisbol es normal que la pelota lo golpee, aunque sí extraña que entre grandes no se convoquen los organismos y se confiesen los fallos y las fallas, pues no es justo caerse y ni siquiera sacudirse el polvo antes de seguir camino. PRD y PRSC, por ejemplo. Roma no se hizo en un día, pero Pompeya sí se destruyó en una jornada, y no podía ser de otra con la erupción del Vesubio.

A Quique y a Miguel no se les ve por parte, y no se les puede buscar en centros espiritistas, porque debieron visitarlos antes y prevenir el desastre.

Ingenieros los dos, cometieron el mismo error: edificaron en la arena y sin planos. Enmanuel canta a toda voz “... todo se derrumbó...”