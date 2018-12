Miguel no bota a nadie, pero...

Miguel no es de otro planeta y mucho menos de un planeta de la nueva galaxia, pero ahora y sin auxilio de la NASA se descubre que tiene más anillos que Saturno.

Víctor Víctor habla en una canción de una joven que igual tenía más anillos que Saturno y para su beneplácito solo bailaba bachata.

Lo de Miguel es interesante, pues sus anillos se colocan unos sobre otros o alrededor y se refieren a situaciones de poder. Aunque no giran y se mantienen fijos.

Se cuenta el anillo de los que guayaron la yuca en el PRD contra Hipólito y que lograron hacer casabe que ahora consume el anillo del canciller.

Parece chisme, pero es realidad.

Miguel no echa a nadie de su lado y tampoco ahora nadie se le va. Solo que no dispensa a todos el mismo trato ni la cercanía es igual. No conviene mencionar nombres, pero la verdad que hay compañeros que -por lo menos en los papeles- se ven más jefes. Y qué no decir de los viajes. Los carga palos de antes se quejan de los porta maletas de ahora.

Los tiempos cambian, y la nostalgia duele, pues se recuerda la época en que compartían mesa, pan y vino en un local memorable al final de la Enriquillo.