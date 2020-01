No se descuiden con febrero...

El Gobierno hace encuestas provinciales, municipales y distritales, y dice tener un conocimiento y control más profundo de la situación electoral. Que aparezca un sondeo y lo ponga empatado con el principal partido de oposición no lo saca de sus casillas, pero lo lleva a revisar números o procedimientos.

No es que haya hablado Dios, pero sí que el diablo no se queda callado.

Aunque en su apuesta mayo pasa por febrero, y se confía en que febrero cambiará el panorama o lo afectará de manera sensible.

El PRM parece no verlo igual, y mientras Luis vaya alante, mayo es un barco viento en popa y a toda vela. Por aquí se cultivan las tormentas, pero nunca se producen tsunamis.

En una reciente reunión se habló de la conveniencia de llevar a David de compañero de boleta, considerando que en esas condiciones Luis podría irse en primera vuelta.

No lo dice ninguna medición, pero cuando no se tiene pan, se come casabe, que llena igual, aunque no alimenta. Así se hacen cálculos a ojos de buen cubero.

El dato sorpresa para uno o en discusión para otro obligará a replantear las dos elecciones, pues si fuera como supone el oficialismo, el descuido sería mortal.