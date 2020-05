Partidos peleando por las migajas...

No se sabe de quién es el juego, y tal vez sea difícil saberlo: si de las llamadas altas cortes, o de los partidos, e incluso de los candidatos: el lugar que se ocupa en la boleta.

Una discusión que se lleva como una carretilla que se hala, no se empuja, o como el burro que corcovea trotando de espaldas. Sucede, pero no es lo normal. Esos tribunales de fallos controvertidos fueron creados con determinados fines, y de seguro se pensó en una democracia más fluida y verdadera. No obstáculos imposibles en la carretera.

La papeleta electoral no es un lineup en que la posición en orden al bate determina el rendimiento del pelotero. Aunque se daban casos como el de Alfonso Soriano que la sacaba del parque como primero en la alineación y empezando el juego.

Ahora vuelve al tapete que si el PRD o el PRSC en el apartado 3, y se debate y se recurre como si en esa lucha estuviera el destino de las elecciones.

Todavía no se aprende y la historia se repite. Los votantes son más inteligentes que los partidos, buscan los símbolos de su preferencia.

PRD y PRSC han perdido prestigio y gente, pero visten igual por años y por tanto, son fáciles de encontrar en la fila.