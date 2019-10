El fin de semana fue interesante políticamente hablando: proclamaciones a granel de candidatos a la presidencia. Gonzalo Castillo se había ido alante con la reiteración o ratificación de los integrantes del Bloque Progresista, aliados de años del PLD.

Ahora fueron Luis y Leonel, y lo suyo tuvo características particulares, pues hubo competencia a escondidas. Leonel consiguió apoyo ajeno antes que el propio y a Luis le hicieron una mala pasada.

Lo sucedido entre todos es quehacer antiguo de la política dominicana, y aunque se repite en cada ocasión, todavía no se le encuentra lógica. La existencia de partidos que no pueden con su alma a ninguno de los niveles. La presidencia de la República tal vez sea carga pesada, pero igualmente alcaldía, senaduría y diputación. No pueden librarse solos y deben ser llevados de la mano como niños a la escuela o a la iglesia o al parque de juegos.

Se quisieron unificar los comicios, y era para obviar lo principal: que cada sector se rasque con sus uñas sin sangrarse.

La Junta dijo que no a casi todas las últimas solicitudes de reconocimiento, e hizo bien. Contrario a lo que se cree, lo que abunda sí daña.