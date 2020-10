Por el figureo, cualquier cosa vale...

El ánimo de los aspirantes a miembro de la Junta no es deportivo, pero sí de jugador de lotería, recurrente en el fracaso. Apuesta y apuesta sin importar mucho el resultado. Perder o no ganar es una costumbre, de manera que se goza la situación y no se arrepiente por nada.

Ahora, que es el caso, están de por medio los minutos de fama que se derrochan como si fueran ajenos. La ocasión se presta a todo, y figurea que algo queda.

No tiene la edad, no califica, pero eso no importa porque por esa falta logra foto y titular de periódico. Una necedad positiva, por tanto. Además, la oportunidad facilita una plataforma para plantear temas o promover iniciativas que no se corresponden, pero que provocan sensación.

Lo electoral en otra dimensión.

La experiencia del pasado martes fue de un 80 % que no llenó los requisitos. Ni de formación, ni de temperamento, ni de carácter.

Tal vez frente o espalda, pero nunca perfil.

Pronto para poner notas, pero el lenguaje corporal del jurado daba a entender desde lejos que de 27 que se sometieron a la prueba, solo 4 o 5 pasarían.

Aunque nada preliminar suele ser definitivo.