Que la OMSA traslade políticos...

Era previsible, pero como quiera llevaron de visita la Feria del Libro a la Ciudad Colonial. Se habían olvidado que ahora las calles son más estrechas y se respetan las calzadas.

El caos en el tránsito de siempre ahora no tiene comparación. Solo que los organizadores tienen solución a mano: ir en taxis. No asumen el costo y no existe –que se sepa– bono transporte.

La Omsa apareció de milagro y dispone una ruta que pudo haberse pensado desde el principio y que sería alternativa para el montado que por la ocasión deberá desmontarse.

Ahora que la Omsa se la da de buena gente, debiera crear una línea de guagua que vaya de la Jiménez Moya a la Penson, del PRD al PRM, y viceversa. Así los compañeritos harían el viaje más cómodo y más rápido, que los tránsfugas son hijos de Dios y merecen la caridad del pasaje barato. Véase si no la frecuencia con que se pasan de una casa a la otra. El fenómeno no es nuevo, pero en la medida que se acerquen las fechas, será más masivo.

El PRM y el PRD no se dan cuenta de que no crecen, se trasladan, y las elecciones no son la frontera de Texas, a la que se llega sin garantía de cruzar.