La delincuencia posiblemente comenzara con la llegada de los españoles en 1492. Los habitantes de la isla eran lo que después se llamó “buen salvaje”. Cuenta la historia antigua que Colón se hizo acompañar de unos marielitos reclutados en las cárceles de la península. Lo que vino del viejo mundo – entonces – no fue lo mejor y como la isla fue primicia de todo, también en ese aspecto. Fueron muchos los personajes devueltos a España amarrados y con expedientes, incluyendo al propio Descubridor. No puede hablarse de 50 años, sino de muchos más en que la Policía viene fallando en hacer su trabajo. Si Roma no se hizo en un día, tampoco la reforma policial.

Llevará tiempo, mucho tiempo, sin importar el ánimo del presidente, ni los recursos, ni la logística. Aunque mal que dure cien años... De ahí que sea conveniente de que en lo que se establece lo magno, se aplique lo pequeño. El juego chiquito podría ser la clave.

Hace falta que en lo inmediato, y con los agentes en formación, se proclamen los “pena de la vida quien acepte dinero por hacerse de la vista gorda y pena de la vida quien abuse de un ciudadano” que convencerán de que el empeño es serio.

Lo demás se dará por añadidura.