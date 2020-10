¿Se saldrá Hipólito con la suya?

El juego es transparente, pero no el rejuego que como daño colateral se producirá, pues el mandato de Dios es uno y otro el cumplimiento de los santos.

Hipólito se puso de segundo al asumir como propia la decisión del PRM de conformar una Junta con independientes.

El documento fue razonado y doctrinalmente bien escrito, aunque en la práctica otro es el significado. El común entiende que echó a Eddy a la arena y dejará que se lo coman los leones.

Los que no son del común y observan desde atalayas mejor dispuestas, creen lo contrario. Nunca como ahora piensan igual el burro y el que lo apareja.

El tiempo tarda en hablar, pero al final lo hace, y en ocasiones de manera espléndida. Lo de Hipólito no es escribir y los terceros asesoran, pero no son dueños de las decisiones. Lo suyo es decir, y para sufrimiento de los políticamente correctos, de forma repentina. Faltan días, y situaciones y conflictos.

Eddy no fue primero en inscribirse y su turno no llegará por ahora. La sustitución de los diputados renunciantes no se hizo como estaba previsto. El PRM como cambio, cambia.

¡Espérate!, dijo la bajadita.